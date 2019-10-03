Футбол

Ставка TVСтавка TVЦСКА - Эспаньол: прогноз Александра Головченко 3 октября 2019

У ЦСКА было ужасное начало в Лиге Европы, ведь москвичи проиграли "Лудогорцу" со счетом 1:5. "Эспаньол" сыграл в первом туре с венгерским "Ференцварошем" вничью (1:1).
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