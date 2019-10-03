Футбол
Ставка TVЦСКА - Эспаньол: прогноз Александра Головченко 3 октября 2019
У ЦСКА было ужасное начало в Лиге Европы, ведь москвичи проиграли "Лудогорцу" со счетом 1:5. "Эспаньол" сыграл в первом туре с венгерским "Ференцварошем" вничью (1:1).
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Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
Футбол
Украинский футболист выступил против гей-парада в Киеве
Украинский футболист Александр Нойок дал скандальное интервью YuoTube-каналу MelkazeRAW.
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
Хоккей
«Магнитка» прервала серию поражений, взяв верх над «Локомотивом»
Южноуральский «Металлург» прервал серию поражений, выиграв у «Локомотива» в очередной встрече в рамках регулярного чемпионата КХЛ, – матч в Магнитогорске 3 октября закончился со счетом 5:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.
Политика
Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.
Экономика
В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Авто
В России начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»
Китайский автопроизводитель Chery озвучил стоимость кроссовера Tiggo 4 в комплектации Cosmo с турбомотором и роботизированной коробкой передач и объявил старт продаж.
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Игры
За сутки Call of Duty: Mobile скачали три миллиона раз
Меньше чем через сутки после релиза игру установили более трех миллионов пользователей.
Культура
Почему Настя Ивлеева не заслужила премию ТЭФИ
В 2019 году победительницей развлекательной номинации на ТЭФИ стала Настя Ивлеева — ей достались сразу две статуэтки за «Лучшее развлекательное шоу в прайм-тайм» и «Лучшая ведущая ток-шоу в прайм-тайм».
Финансы
«Крест смерти»: рублю прочат крах
Финансовые аналитики используют термин «крест смерти» в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс той или иной валюты в течение 50 дней выходит на пересечение кривую того же значения за более длительный период в 200 дней.
Футбол
Стал известен состав «Краснодара» на матч против «Хетафе»
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
Армия и оружие
Суд ДНР приговорил украинского силовика к 30 годам тюрьмы
"Суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Воскобойника В. В. к 30 годам лишения свободы", - указывается в сообщении.
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.