Футбол
Ставка TVЦСКА - Эспаньол: прогноз Andrey Eliseev 3 октября 2019
ЦСКА после Лудогорца думаю сыграет очень внимательно в обороне дабы не допустить повторения Болгарского позора. Но подводя итог всеравно предположу, что ЦСКА весь матч без ошибок отыграть не сможет и Эспаньол свой один гол сможет забить.
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Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58
Армия и оружие
При обстрелах армией Киева на территории ДНР повреждены три дома и ЛЭП
В результате обстрелов украинскими войсками была повреждена линия электропередачи в населённых пунктах Коминтерново и Зайцево.
REGNUM 15:00
Политика
США объявили о новых пошлинах на европейские товары
США введут пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере десяти процентов и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика
Путин сообщил о невозможности сдержать Китай
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки сдержать Китай невозможны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:42
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия
В Крыму загорелся военный корабль
В Севастополе загорелся пришвартованный на ремонт большой ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417, сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 08:06
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Космос
«Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю
Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".
Интерфакс 04:03
Наука
Беспилотник с камерой помог взвесить гладких китов
Ученые научились определять вес гладких китов при помощи фотографий с беспилотника.
Волга-Медиа 06:09
Футбол
Эдегор стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре
Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре.
Sports.ru 13:26
Наука
В Татарстане обнаружен возбудитель средневековой чумы
Древнейший штамм чумной палочки Yersinia pestis, которая стала виновницей средневековой пандемии в Европе, нашли в окрестностях города Лаишево, сообщается в журнале Nature Communications.По мнению ученых, чума проникла в Европу из современного Татарстана, а в эту местность ее могли завезти из Азии.
UfaTime.ru 06:59
Шоу-бизнес
Гуф признался Собчак, что употребляет наркотики
Гуф признался на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что курит «травку».
Телепрограмма вчера в 11:31
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Политика
Путин рассказал о роли операции ВКС в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что операция ВКС в Сирии позволила предотвратить проникновение в Россию сотен или тысяч «вооруженных головорезов».
Известия 11:50
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Шоу-бизнес
Рита Грачева, которой экс‑супруг отрубил руки, выходит замуж
РИАМО – 3 окт. Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которую изуродовал собственный муж, собирается выйти замуж, сообщает kp.ru.
РИАМО 12:34
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Общество
Росконтроль определил самый вкусный шоколад
Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело 17:00
Политика
Медведев официально уволил главу Росгидромета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Росгидромета Максима Яковенко, следует из документа, текст которого опубликован на официальном сайте кабмина РФ.
Народные новости 10:48
Политика
Пушков назвал паранойей реакцию американцев на шутку Путина
Шутка президента России Владимира Путина о готовности «развеселить» американцев "вмешательством" в выборы вызвала настоящую панику в прессе Запада.
Экономика сегодня 08:48
Здоровье
Качество морской воды в Крыму значительно ухудшилось
За последние 6 лет качество воды в Черном море у берегов Крыма значительно ухудшилось, пишет РИА Крым.
Krym.News 10:57
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Автоспорт
В 2021 году в «Формуле-1» может появиться новая команда из Испании
Спорт-Экспресс 12:03