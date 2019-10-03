Футбол

Ставка TVСтавка TVЦСКА - Эспаньол: прогноз Andrey Eliseev 3 октября 2019

ЦСКА после Лудогорца думаю сыграет очень внимательно в обороне дабы не допустить повторения Болгарского позора. Но подводя итог всеравно предположу, что ЦСКА весь матч без ошибок отыграть не сможет и Эспаньол свой один гол сможет забить.
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Политика

МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Футбол

«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

RT на русском 16:58
Армия и оружие

При обстрелах армией Киева на территории ДНР повреждены три дома и ЛЭП

В результате обстрелов украинскими войсками была повреждена линия электропередачи в населённых пунктах Коминтерново и Зайцево.
REGNUM 15:00
Политика

США объявили о новых пошлинах на европейские товары

США введут пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере десяти процентов и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

Десантник погиб под Псковом из-за нераскрывшегося парашюта

Известия 12:32
Политика

Путин сообщил о невозможности сдержать Китай

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки сдержать Китай невозможны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:42
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия

В Крыму загорелся военный корабль

В Севастополе загорелся пришвартованный на ремонт большой ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417, сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 08:06
Шоу-бизнес

После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица

Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Космос

«Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю

Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".
Интерфакс 04:03
Наука

Беспилотник с камерой помог взвесить гладких китов

Ученые научились определять вес гладких китов при помощи фотографий с беспилотника.
Волга-Медиа 06:09
Футбол

Эдегор стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре.
Sports.ru 13:26
Наука

В Татарстане обнаружен возбудитель средневековой чумы

Древнейший штамм чумной палочки Yersinia pestis, которая стала виновницей средневековой пандемии в Европе, нашли в окрестностях города Лаишево, сообщается в журнале Nature Communications.По мнению ученых, чума проникла в Европу из современного Татарстана, а в эту местность ее могли завезти из Азии.
UfaTime.ru 06:59
Шоу-бизнес

Гуф признался Собчак, что употребляет наркотики

Гуф признался на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что курит «травку».
Телепрограмма вчера в 11:31
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая

Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Политика

Путин рассказал о роли операции ВКС в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что операция ВКС в Сирии позволила предотвратить проникновение в Россию сотен или тысяч «вооруженных головорезов».
Известия 11:50
Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей

Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Шоу-бизнес

Рита Грачева, которой экс‑супруг отрубил руки, выходит замуж

РИАМО – 3 окт. Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которую изуродовал собственный муж, собирается выйти замуж, сообщает kp.ru.
РИАМО 12:34
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Общество

Росконтроль определил самый вкусный шоколад

Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело 17:00
Политика

Медведев официально уволил главу Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Росгидромета Максима Яковенко, следует из документа, текст которого опубликован на официальном сайте кабмина РФ.
Народные новости 10:48
Политика

Пушков назвал паранойей реакцию американцев на шутку Путина

Шутка президента России Владимира Путина о готовности «развеселить» американцев "вмешательством" в выборы вызвала настоящую панику в прессе Запада.
Экономика сегодня 08:48
Здоровье

Качество морской воды в Крыму значительно ухудшилось

За последние 6 лет качество воды в Черном море у берегов Крыма значительно ухудшилось, пишет РИА Крым.
Krym.News 10:57
Политика

Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ

Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке

Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Автоспорт

В 2021 году в «Формуле-1» может появиться новая команда из Испании

Спорт-Экспресс 12:03
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