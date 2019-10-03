Футбол
Ставка TVЦСКА - Эспаньол: прогноз Виктора Гусева 2 октября 2019
|22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
|31′
Пабло Пьятти
Марио Фернандес
|37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
|46′
|64′
У Лэй
|67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
|67′
|70′
У Лэй
|76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
|77′
Иван Обляков
|87′
|90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Яка Бийол
|90′+2′
|90′+5′
Виктор Кампусано
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
27
Гогуа
23
Магнуссон
31
Шарлия
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
29
Бийол
98
Обляков
9
Чалов
17
Сигурдссон
13
Лопес
18
Коршья
15
Лопес
24
Калеро
3
Педроса
4
Санчес
21
Рока
26
Лосано
19
Пьятти
31
Кампусано
22
Варгас
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
У ЦСКА было ужасное начало в Лиге Европы, ведь москвичи проиграли "Лудогорцу" со счетом 1:5. "Эспаньол" сыграл в первом туре с венгерским "Ференцварошем" вничью (1:1).
Читать в источнике
Оценить
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Политика
Песков заявил о подготовке к саммиту в «нормандском формате»
Кремль готовится к саммиту в «нормандском формате» по линии помощников президентов, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
iReactor 05:15
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу
Польша вряд ли откажется от российского газа, а заявления такого рода обычны для энергетического руководства страны и направлены на получение более выгодных условий.
Российская газета 04:04
Технологии
В ОАК рассказали о разработке нового самолета-амфибии
В России разрабатывается самолет-амфибия со взлетной массой свыше тысячи тонн, что более чем в 20 раз превышает этот показатель у Бе-200, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости 01 октября в 05:43
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности
Lenta.ru вчера в 13:08
Происшествия
Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка
В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания.
Российская газета 05:14
Происшествия
В Иране задержана журналистка из России
В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик.
Российская газета 05:25
Гаджеты
В России стартуют продажи смартфона Vivo Nex 3
Россиянам презентуют смартфон Vivo Nex 3. Презентация состоится на полях выставки "ИгроМир 2019", которая пройдет с 3 по 6 октября в Москве.
RuNews24.ru 01 октября в 09:00
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице
РИА Новости 04:43
Экономика
Убытки российских авиакомпаний в 2019 году составили 40 млрд рублей
Основными причинами растущих убытков директор «Турпомощи» назвал рост цен на топливо и портовое обслуживание.
Коммерсантъ 05:26
Шоу-бизнес
Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку журнала
Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли появилась обнаженной на обложке нового номера французского журнала Madame Figaro.
Вечерний курьер 03:27
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma
Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
Известия 05:16
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
Госдума временно переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил временно перенести Государственную думу в здание Дома союзов по адресу: ул. Большая Дмитровка, 1. Распоряжение главы государства появилось 3 октября на официальном сайте правовой информации.
Pravda.Ru вчера в 12:40
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
RT на русском вчера в 10:26
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Политика
Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии
Российские авиакомпании пытаются напомнить правительству об обещании компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Грузией в конце июня.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Спорт
Глава МОК прокомментировал новый допинговый скандал вокруг России
По словам президента Международного олимпийского комитета, в ситуации разбирается Всемирное антидопинговое агентство, которое будет опираться на новые правила.
Говорит Москва вчера в 13:56
Футбол
Дрон с флагом НКР прервал матч Лиги Европы
Беспилотный летательный аппарат с флагом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) стал причиной остановки матча второго тура Лиги Европы в Люксембурге между местным «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом».
Ридус вчера в 16:44
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47