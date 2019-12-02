РПЛ

Sport24.ruSport24.ruЦСКА — «Арсенал». Видеотрансляция

В игре первого круга между ЦСКА и "Арсеналом" сильнее оказался московский клуб (2:1).
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Футбол, РПЛ, ЦСКА - Арсенал, Прямая текстовая трансляция

Sport.ru10:30

ЦСКА — «Арсенал». Видеотрансляция

Sport24.ru09:27
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