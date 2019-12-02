РПЛ
Sport24.ruЦСКА — «Арсенал». Видеотрансляция
В игре первого круга между ЦСКА и "Арсеналом" сильнее оказался московский клуб (2:1).
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Экономика
Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
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Компания Lifan останется на рынке России
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Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Экономика
«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи
Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.
Политика
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Зеленского
Как пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", Путин и Зеленский должны обсудить вопросы, которые необходимо решить до Нового года, в частности, вопросы с газом.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Экономика
Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР
С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Авто
ВАЗ-2101 с мотором от Lancia Delta Integrale появился в продаже
В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м
На юге Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Культура
Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 миллиарда
Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов, говорится в докладе торгового представителя США.
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
Гаджеты
Huawei выпустила обновление для старых смартфонов
Разработчики из Huawei неожиданно выпустили обновление для смартфона Honor Play 4x, который был выпущен более пяти лет назад - в октябре 2014 года, пишет Gizmochina.
Культура
Дизайнер костюмов «Ведьмака» прокомментировал доспехи Нильфгаарда
Дизайнер костюмов «Ведьмака» Тим Аслам рассказал, что доспехи нильфгаардцев вдохновлены «солнечными мотивами».
Армия и оружие
РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
Политика
США рассматривают возможность продления СНВ-3
США рассматривают возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Политика
Мадуро наградил орденом Франсиско Миранды посла России в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил посла России в стране Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени, который вручают за способствующую прогрессу Венесуэлы деятельность и за выдающиеся заслуги.
Экономика
Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее
На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).