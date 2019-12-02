РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЦСКА — «Арсенал»: Дзагоев впервые в сезоне выйдет в стартовом составе

Стал известны составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 мск.
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Гончаренко объяснил, почему не дает отдохнуть Чалову

Sport24.ru14:14

ЦСКА — «Арсенал»: Дзагоев впервые в сезоне выйдет в стартовом составе

Спорт-Экспресс10:10

Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год

RT на русском11:02

Дзагоев впервые после восстановления от травмы выйдет в стартовом составе ЦСКА

Sport.ru10:44

Дзагоев выйдет в старте ЦСКА в матче РПЛ впервые за год

Sports.ru10:37

Дзагоев начнет матч ЦСКА - «Арсенал» с первых минут

Газета.Ru10:22

ЦСКА – «Арсенал» – 0:1, 2 декабря 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат13:45
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Происшествия

Суд арестовал более 9 млн рублей экс-главы Хабаровского края Ишаева

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств «Роснефти».
RT на русском 05:04
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Футбол

Черчесов прокомментировал жеребьёвку Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020.
Sport.ru 30 ноября в 14:14
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Общество

75% жителей РФ не хотят участвовать в акциях протеста

Большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями.
REGNUM 06:09
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия 07:21
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru 12:59
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
Космос

«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик

Arp 293 включает в себя галактики NGC 6286 и NGC 6285.
Популярная механика вчера в 07:05
Армия и оружие

Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских «Мистралей»

Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа "Мистраль", заложат в Керчи в 2020 году, их передадут ВМФ России в 2025 и 2026 годах, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 19:14
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м

На юге Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
РБК 20:41
Единоборства

Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
РБК 08:35
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
RT на русском 03:16
Общество

Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы

Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.
BFM.ru 15:32
Футбол

Футбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»

Как сообщает футбольный агент Александр Маньяков, 31-летний нападающий хочет подписать контракт с сине-бело-голубыми на 4 года, но клуб предлагает сделку по схеме «2+1».
Sportbox.RU 14:15
Гаджеты

Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Ferra вчера в 09:51
Происшествия

Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
BFM.ru 03:07
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Происшествия

В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Российская газета 21:14
Здоровье

Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату

Работники Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге написали коллективное обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на небольшие зарплаты.
REGNUM 06:12
Происшествия

Трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь в Бурятии

Как стало известно Ариг Ус online, трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь. Это уже второй шокирующий случай за месяц в Бурятии.
Ариг Ус вчера в 19:00
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК 16:00
Экономика

«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.
РБК 22:00
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Наука

500 лет опыта деда Мороза при производстве металлических листов

Доктор Райнхард Лааг расскажет о 500-летней истории обработки металла в Рудных горах, где расположен завод Ауэрхаммер, о дальнейшем развитии старейшего промышленного предприятия Саксонии в диджитализированном будущем и о том, как решаются на вызовы процессов промышленного развития в глобализированном мире.
Индикатор 05:25
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Политика

Стало известно, как «Единая Россия» может выиграть выборы в Госдуму

«Единая Россия» на выборы в Госдуму в 2021 году сможет получить по партийным спискам дополнительные мандаты с помощью малых партий.
News.ru 21:54
Технологии

Эксперты объяснили, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство

Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство мобильного телефона или другого гаджета после окончания процесса «заполнения» аккумуляторной батареи.
OAnews 19:11
Как работают Яндекс.Новости?
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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