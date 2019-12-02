Стал известны составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 мск.

ЦСКА — «Арсенал»: Дзагоев впервые в сезоне выйдет в стартовом составе

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