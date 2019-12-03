РПЛ

ЧемпионатЧемпионатЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1

ЦСКА — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
24′
Кирилл Комбаров
31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
78′
83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
90′+4′
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Николай Волошин ошибочно засчитал гол тульского «Арсенала» в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Егоров поддержал решение арбитров засчитать гол «Арсенала» в ворота ЦСКА

Чемпионат06:56

Хусаинов о голе Лесового ЦСКА: «Он находился в офсайде. Позиция ассистента судьи была неправильной»

Sports.ruвчера в 13:15

Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья принял неверное решение, засчитав гол „Арсенала“ в ворота ЦСКА»

Бомбардир.рувчера в 13:38

Сергей Хусаинов о голе тульского «Арсенала» в ворота ЦСКА: ассистент судьи принял неверное решение

Тульские новости00:45

Александр Егоров: «Арсенал» не стал обращаться в экспертно-судейскую комиссию по поводу судейства в игре с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс06:57

Егоров: «Арбитр поступил правильно во всех эпизодах матча „Арсенал“ — „Краснодар“»

Sport24.ru06:32

Хусаинов заявил, что судья ошибся, засчитав мяч «Арсенала» в ворота ЦСКА

RT на русскомвчера в 16:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Общество

Парк «Остров мечты» в Москве планируется открыть в 2020 году

ТАСС 14:01
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания вчера в 04:48
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек

По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Российская газета 07:38
Политика

Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму

Существует риск снижения представительства проголосовавших (активных) избирателей на выборах Госдумы 2021 года по сравнению с предыдущими выборами, несмотря на рост популярности малых партий.
РБК 16:00
Киберспорт

Virtus.pro, NAVI и Gambit Esports выступят на GLL Apex Legends Series

Global Loot League анонсировала турнир по Apex Legends с общим призовым фондом $50 тыс. В дивизионе для Европы, Среднего Востока и Африки выступят 20 команд, в том числе приглашенные Virtus.pro, Natus Vincere и Gambit Esports.
CyberSport.ru 15:13
Происшествия

Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Российская газета 13:48
Шоу-бизнес

Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию

Актер Дмитрий Певцов назвал журналиста Владимира Познера врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла.
Lenta.ru 10:57
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Политика

В Конгрессе не представили оснований для импичмента Трампу — Белый дом

Стоит отметить, что ранее Трамп уже заявлял президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением фактически закрыл дело об импичменте, сказав, что в телефонном разговоре с президентом США две темы: помощь Украине и расследование против сына Джо Байдена — связаны не были.
REGNUM 16:02
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова прокомментировала измену Тимати

"Больше левые паблики читайте", — лаконично отметила 23-летняя Решетова.
StarHit.ru 00:00
Технологии

Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Газета.Ru вчера в 07:39
Технологии

«Роскачество» назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Эксперты «Роскачества» проанализировали 40 мобильных приложений для заказа такси.
Вечерняя Москва 00:00
Кино

Новый концепт-арт «Мстителей: Финал» показал армию гигантских насекомых Человека-муравья в битве с Таносом

Портал Comic Book обнародовал серию концепт-артов к «Финалу», которые показывают культовую сцену битвы со злодеем Таносом.
Киноафиша России 06:44
Политика

Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 07:19
Происшествия

В отношении депутата пензенского Заксобрания возбудили уголовное дело

ПензаИнформ 11:15
Авто

Представлен обновленный Jaguar F-Type

Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.
Motor 02:13
Кино

Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
REGNUM 07:25
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Космос

Ученые предложили новый метод поиска трещин во Вселенной

Хайтек+ 07:38
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на оговорку Бузовой с его фамилией

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал оговорку Ольги Бузовой, которая допустила ошибку в его фамилии на церемонии вручения премии «Золотой хит – 2019».
Культуромания 08:53
Экономика

Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи

Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи.
Ведомости 15:19
Общество

В МИД РФ назвали Пола Уилана симулянтом

Здоровью обвиняемого в шпионаже Пола Уилана ничто не угрожает. Все его жалобы на плохое самочувствие являются симуляцией.
News.ru 09:29
Происшествия

Источник: Фаната «Спартака» задержали в Москве и увезли в Санкт-Петербург

Член фанатского движения «Спартака» Валерий Бевз повторно задержан полицией и отправлен в Санкт-Петербург для дачи показаний.
RT на русском 16:13
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Происшествия

Хоккеист «Амура» находится в состоянии средней тяжести после нападения

Игрок хоккейного клуба «Амур» Максим Кондратьев находится в больнице в состоянии средней тяжести.
МК-Спорт вчера в 06:30
Политика

Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
РБК 15:31
Политика

Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
РБК 12:50
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС 16:04
Футбол

Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»

ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное