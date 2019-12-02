Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом". Армейцы неожиданно уступили гостям со счетом 0:1 и упустили шанс выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Политика Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.

Футбол Гончаренко объяснил поражение ЦСКА от «Арсенала» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Арсенала» в домашнем матче 18-го тура РПЛ (0:1) констатировал, что его команда упустила свои шансы.

Футбол Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча» Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Политика Законопроект о биологической безопасности РФ внесен в Госдуму В пояснительной записке указано, что федеральным законом предлагается установить основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности и определить комплекс мер, направленных на охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов и предотвращение опасностей, а также создание и развитие системы мониторинга.

Музыка Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.