РПЛ

Sports.ruSports.ruЦСКА — Динамо 0:0 (2-й тайм)

ЦСКА — Динамо
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
На 19-й минуте матча в штрафной гостей защитник Владимир Рыков сфолил на форварде Федоре Чалове. Главный арбитр Сергей Карасев обратился к помощи ВАР, изучил эпизод, после чего назначил пенальти в ворота «Динамо». Полузащитник Никола Влашич не реализовал удар с 11-метровой отметки.
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