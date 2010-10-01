РПЛ
Sports.ruЦСКА — Динамо 0:0 (2-й тайм)
На 19-й минуте матча в штрафной гостей защитник Владимир Рыков сфолил на форварде Федоре Чалове. Главный арбитр Сергей Карасев обратился к помощи ВАР, изучил эпизод, после чего назначил пенальти в ворота «Динамо». Полузащитник Никола Влашич не реализовал удар с 11-метровой отметки.
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