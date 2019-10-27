РПЛ
ЧемпионатЦСКА — Динамо 0:1
Яка Бийол
|9′
|28′
Роман Нойштедтер
|59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
|59′
|65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
|68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
|76′
|81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
|82′
|85′
Клинтон Н`Жи
|88′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
29
Бийол
17
Сигурдссон
20
Кучаев
98
Обляков
9
Чалов
8
Влашич
1
Шунин
2
Морозов
4
Рыков
18
Ордец
3
Плиев
34
Рауш
9
Н`Жи
15
Нойштедтер
6
Юсупов
88
Хильемарк
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 5‑4‑1
ЦСКА уступил «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счётом 0:1. Автором единственного гола в игре стал нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жье.
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