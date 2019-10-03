Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон выйдут в стартовом составе команды в матче группового этапа Лиги Европы с испанским "Эспаньолом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter. Встреча состоится в четверг в Москве и начнется в 19:55 мск.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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