Футбол
РИА НовостиЦСКА — Эспаньол 0:0 (1-й тайм)
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
23
Магнуссон
31
Шарлия
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
7
Ахметов
20
Кучаев
9
Чалов
17
Сигурдссон
13
Лопес
18
Коршья
15
Лопес
24
Калеро
3
Педроса
4
Санчес
21
Рока
23
Гранеро
7
У Лэй
12
Кальери
22
Варгас
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон выйдут в стартовом составе команды в матче группового этапа Лиги Европы с испанским "Эспаньолом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter. Встреча состоится в четверг в Москве и начнется в 19:55 мск.
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