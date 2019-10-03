Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА — Эспаньол 0:0 (1-й тайм)

ЦСКА — Эспаньол
0 – 0
1-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
  
78
Дивеев
  
23
Магнуссон
  
31
Шарлия
  
2
Фернандес
  
8
Влашич
  
25
Бистрович
  
7
Ахметов
  
20
Кучаев
  
9
Чалов
  
17
Сигурдссон
  
13
Лопес
  
18
Коршья
  
15
Лопес
  
24
Калеро
  
3
Педроса
  
4
Санчес
  
21
Рока
  
23
Гранеро
  
7
У Лэй
  
12
Кальери
  
22
Варгас
  
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон выйдут в стартовом составе команды в матче группового этапа Лиги Европы с испанским "Эспаньолом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter. Встреча состоится в четверг в Москве и начнется в 19:55 мск.
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