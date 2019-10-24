Футбол

Sport24.ruSport24.ruЦСКА — «Ференцварош». Где покажут матч Лиги Европы

ЦСКА — Ференцварош
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
61′
72′
Франк Боли
Изаэл Барбоса
74′
Давид Шигер
Ильзат Ахметов
Лукас Сантос
75′
Кристиян Бистрович
78′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
80′
84′
Токмак Нген
Роланд Варга
86′
Роланд Варга
89′
Александр Зубков
Лаша Двали
Хердюр Магнуссен
90′+2′
90′+2′
Игорь Харатин
90′+2′
Даниил Игнатенко
Сегодня, 24 октября, ЦСКА сыграет против «Ференцвароша» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:55 по московскому времени. Прямая трансляция матча ЦСКА — «Ференцварош» будет показана на телеканале «Матч ТВ».
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