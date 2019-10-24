Сегодня, 24 октября, ЦСКА сыграет против «Ференцвароша» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:55 по московскому времени. Прямая трансляция матча ЦСКА — «Ференцварош» будет показана на телеканале «Матч ТВ».

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