Футбол
Sport24.ruЦСКА — «Ференцварош». Где покажут матч Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
Сегодня, 24 октября, ЦСКА сыграет против «Ференцвароша» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:55 по московскому времени. Прямая трансляция матча ЦСКА — «Ференцварош» будет показана на телеканале «Матч ТВ».
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