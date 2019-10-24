Футбол

Sport24.ruSport24.ruЦСКА — «Ференцварош». Где покажут матч Лиги Европы

ЦСКА — Ференцварош
завтра
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
Сегодня, 24 октября, ЦСКА сыграет против «Ференцвароша» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:55 по московскому времени. Прямая трансляция матча ЦСКА — «Ференцварош» будет показана на телеканале «Матч ТВ».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА – Ференцварош 24 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Европы по футболу 2019/2020

КП - Самара18:07

ЦСКА – «Ференцварош»: матч, в котором «армейцам» нужна лишь победа

Legalbetвчера в 08:13

ЦСКА провёл тренировку в преддверии матча Лиги Европы с «Ференцварошем»

Чемпионат11:19

Ильзат Ахметов: Еще реально все исправить в Лиге Европы

Советский спорт17:50

ЦСКА — «Ференцварош». Где покажут матч Лиги Европы

Sport24.ru20:55

ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы

РИА Новости17:14

ЦСКА – «Ференцварош». 24.10.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Здоровье

Малышева озвучила лекарства, которые можно принимать просроченными

Малышева призывает отказаться от использования туалетной бумаги По словам телеведущей, просроченные препараты в виде сиропа и ампулах не стоит принимать, поскольку химрастворы в растворах остаются нестабильными, и состав таких препаратов может сильно преобразоваться со временем в отличие от таблеток.
Московский Комсомолец 21:46
Здоровье

Врач назвал признаки гипертонического криза

Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
РИА Новости 08:43
Экономика

Россия поднялась в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.
Газета.Ru 22:04
Политика

Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ 19:53
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

РИА Новости 15:05
Политика

Россия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Газета.Ru 22:38
Наука

Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников

Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.
Популярная механика вчера в 07:07
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Наука

Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение

Московский Комсомолец 13:19
Здоровье

Колбасу с вирусом африканской чумы завезли в Челябинскую область

Первый областной 06:39
Общество

На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

Известия 21:14
Экономика

Госдума зафиксировала конструкцию бюджета

Госдума зафиксировала конструкцию бюджета Госдума приняла в среду в первом чтении проект закона о бюджете на 2020–2022 годы.
Коммерсантъ 14:06
Политика

Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны

Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 15:31
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

Коммерсантъ вчера в 11:21
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 21 октября в 23:32
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Экономика

Минэнерго и Минфин согласовали налоговые льготы по проектам в Арктике

Минэнерго и Минфин согласовали предложения по новым налоговым льготам для нефтегазовых компаний, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
Российская газета вчера в 11:20
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 23 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:14
Политика

Трамп пообещал снять санкции с Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что снимет с Турции санкции.
Lenta.ru 11:55
Происшествия

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

RZN.info 06:57
Кино

Юрий Быков: «Я в кино 10 лет, пашу как проклятый»

Piter.tv вчера в 08:30
Политика

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Кино

Netflix показал тизер перезапуска «Призрака в доспехах»

Игромания.ру 12:50
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

В недавней публикации Надежда Бабкина продемонстрировала результаты посещения салона красоты, где над ней поработали визажисты и стилисты, тщательно продумывая каждую деталь нового имиджа.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:23
Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие

Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
РИА Новости 22:28
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное