Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы

ЦСКА — Ференцварош
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире. ЦСКА примет венгерский "Ференцварош" (начало игры в 19:55 мск).
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