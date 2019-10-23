Футбол
Советский спортЦСКА — Ференцварош 0:0 (1-й тайм)
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
62
Карпов
23
Магнуссон
78
Дивеев
2
Фернандес
98
Обляков
8
Влашич
7
Ахметов
20
Кучаев
9
Чалов
17
Сигурдссон
90
Дибус
17
Чивич
21
Ботка
25
Блажич
8
Ловренчич
18
Шигер
14
Харатин
7
Игнатенко
11
Зубков
70
Боли
10
Нген
Ференцварош
Расстановка 4‑3‑3
Матч в Москве на стадионе Динамо завершился победой армейцев (2:1). В Венгрии хозяева взяли реванш с таким же счетом и были точнее в серии пенальти 7:6. Матч ЦСКА Ференцварош пройдет 24 октября на ЦСКА Арене.
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