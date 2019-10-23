Футбол

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ЦСКА — Ференцварош
0 – 0
1-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
  
62
Карпов
  
23
Магнуссон
  
78
Дивеев
  
2
Фернандес
  
98
Обляков
  
8
Влашич
  
7
Ахметов
  
20
Кучаев
  
9
Чалов
  
17
Сигурдссон
  
90
Дибус
  
17
Чивич
  
21
Ботка
  
25
Блажич
  
8
Ловренчич
  
18
Шигер
  
14
Харатин
  
7
Игнатенко
  
11
Зубков
  
70
Боли
  
10
Нген
  
Ференцварош
Расстановка 4‑3‑3
Матч в Москве на стадионе Динамо завершился победой армейцев (2:1). В Венгрии хозяева взяли реванш с таким же счетом и были точнее в серии пенальти 7:6. Матч ЦСКА Ференцварош пройдет 24 октября на ЦСКА Арене.
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