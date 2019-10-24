Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Финансы Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию «Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.

Политика В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».

Авто Новый Volkswagen Golf появится в России Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.

Экономика Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.

Авто Концерн Nissan собирается отделиться от бренда Datsun В ряде государств Nissan собирается прекратить работу несильно загруженных производственных площадок, расположенных на территории развивающихся рынков, где бренд Datsun производит свои машины для индийских, индонезийских и российских автолюбителей.