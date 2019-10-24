Футбол
Вести.RuЦСКА — Ференцварош 0:1
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
|61′
|72′
Франк Боли
Изаэл Барбоса
|74′
Давид Шигер
Ильзат Ахметов
Лукас Сантос
|75′
Кристиян Бистрович
|78′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|80′
|84′
Токмак Нген
Роланд Варга
|86′
Роланд Варга
|89′
Александр Зубков
Лаша Двали
Хердюр Магнуссен
|90′+2′
|90′+2′
Игорь Харатин
|90′+2′
Даниил Игнатенко
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
62
Карпов
23
Магнуссон
78
Дивеев
2
Фернандес
98
Обляков
8
Влашич
11
Сантос
25
Бистрович
9
Чалов
29
Бийол
90
Дибус
17
Чивич
21
Ботка
25
Блажич
8
Ловренчич
18
Шигер
14
Харатин
7
Игнатенко
33
Двали
88
Изаэл
97
Варга
Ференцварош
Расстановка 4‑3‑3
Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.
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