Футбол

Вести.RuВести.RuЦСКА — Ференцварош 0:1

ЦСКА — Ференцварош
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
61′
72′
Франк Боли
Изаэл Барбоса
74′
Давид Шигер
Ильзат Ахметов
Лукас Сантос
75′
Кристиян Бистрович
78′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
80′
84′
Токмак Нген
Роланд Варга
86′
Роланд Варга
89′
Александр Зубков
Лаша Двали
Хердюр Магнуссен
90′+2′
90′+2′
Игорь Харатин
90′+2′
Даниил Игнатенко
Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.
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