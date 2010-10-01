Футбол
Спорт-ЭкспрессЦСКА — Краснодар 3:2 (2-й тайм)
Ильзат Ахметов
|23′
Никола Влашич
|32′
Федор Чалов
|37′
|40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
|41′
|46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
|46′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|57′
Маркус Берг
|57′
Магомед Сулейманов
|60′
Маркус Берг
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
62
Карпов
31
Шарлия
20
Кучаев
8
Влашич
2 ×
7
Ахметов
25
Бистрович
9
Чалов
17
Сигурдссон
39
Сафонов
33
Берг
2 ×
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
31
Панталеао
93
Сулейманов
9
Ари
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 5‑3‑2
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич забил гол на 32-й минуте матча 10-го тура чемпионата России против «Краснодара». Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Влашич переиграл голкипера «быков» Матвея Сафонова.
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