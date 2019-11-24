РПЛ
РИА НовостиЦСКА — Крылья Советов 0:0 (2-й тайм)
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
|48′
Александр Соболев
|56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
|58′
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
98
Обляков
10
Дзагоев
20
Кучаев
9
Чалов
8
Влашич
Чалов
1
Рыжиков
22
Анюков
3
Чернов
90
Бурлак
2
Полуяхтов
17
Зиньковский
8
Гацкан
40
Тимофеев
14
Гынсарь
7
Соболев
9
Радоньич
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
Мама футболиста московского ЦСКА Федора Чалова нанесла первый символический удар по мячу перед началом матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов".
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Мама Федора Чалова нанесла первый удар перед матчем ЦСКА с «Крыльями Советов»
Bookmaker-ratings.ru11:33
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