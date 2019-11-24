РПЛ

ЧемпионатЧемпионатЦСКА — Крылья Советов 1:0

ЦСКА — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 24 ноября
Стадион «ВЭБ Арена»
48′
Александр Соболев
56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
58′
Хёрдур Магнуссон
65′
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
68′
Никола Влашич
75′
78′
Раду Гынсарь
Антон Терехов
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
81′
81′
Антон Зиньковский
Дмитрий Кабутов
84′
Александр Соболев
Егор Голенков
86′
Деян Радоньич
90′+2′
Антон Терехов
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
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