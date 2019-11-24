В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Матч, проходивший на «ВЭБ Арене» в Москве, завершился со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол в матче на счету Николы Влашича.

Общество Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Экономика Названы размеры банковских депозитов россиян Рост на 2,4 триллиона рублей На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается.

Футбол Воронежские фанаты после игры напали на футболистов «Факела» В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев.

Здоровье В Госдуме оценили идею новых правил медосмотра для водителей Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал идею нового порядка медосмотра для водителей.

Космос В РАН предложили отправить в космос «Спектр-М» на «Ангаре-А5В» Физический институт РАН (ФИАН) предлагает отправить в космос новую российскую астрофизическую обсерваторию "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") не на ракете-носителе "Ангара-А5М", а на более грузоподъемной "Ангаре-А5В", сообщила РИА Новости заместитель директора института Лариса Лихачева.

Политика Клинцевич оценил заявление украинского генерала о военной базе в Крыму Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о "кошмарящей" Европу военной базе в Крыму.

Политика Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.