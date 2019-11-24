РПЛ
RT на русскомЦСКА — Крылья Советов 1:0
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
|48′
Александр Соболев
|56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
|58′
Хёрдур Магнуссон
|65′
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
|68′
Никола Влашич
|75′
|78′
Раду Гынсарь
Антон Терехов
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
|81′
|81′
Антон Зиньковский
Дмитрий Кабутов
|84′
Александр Соболев
Егор Голенков
|86′
Деян Радоньич
|90′+2′
Антон Терехов
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
29
Бийол
98
Обляков
10
Дзагоев
7
Ахметов
9
Чалов
8
Влашич
Чалов
1
Рыжиков
22
Анюков
3
Чернов
90
Бурлак
2
Полуяхтов
77
Кабутов
8
Гацкан
40
Тимофеев
10
Терехов
69
Голенков
9
Радоньич
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Матч, проходивший на «ВЭБ Арене» в Москве, завершился со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол в матче на счету Николы Влашича.
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