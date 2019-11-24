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ЧемпионатЧемпионатЦСКА — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

ЦСКА — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
48′
Александр Соболев
56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
58′
Хёрдур Магнуссон
65′
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
68′
Никола Влашич
75′
78′
Раду Гынсарь
Антон Терехов
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
81′
81′
Антон Зиньковский
Дмитрий Кабутов
84′
Александр Соболев
Егор Голенков
86′
Деян Радоньич
90′+2′
Антон Терехов
1 фото
Сегодня, 24 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА примет «Крылья Советов».
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ЦСКА – «Крылья Советов». 24.11.2019. Где смотреть матч онлайн

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