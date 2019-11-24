Сегодня, 24 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА примет «Крылья Советов».

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Политика Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.

Общество Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.

Политика Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.

Общество Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.

Транспорт Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Культура Умер украинский актер Давид Бабаев Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».

Наука Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.

Происшествия Следователи начали проверку по факту задымления в шахте в Коми Следователи начали проведение доследственной проверки по факту задымления в нефтешахте "Яреганефть" в Республике Коми, сообщил в воскресенье ТАСС и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Коми по взаимодействию со СМИ Сергей Лукьяненко.

Космос Суперкомпьютер смоделировал эволюцию галактик и межгалактического газа Притяжение галактик позволяет им с неизменным аппетитом поглощать и более мелких соседок, и обширные межгалактические облака газа.