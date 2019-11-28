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ЦСКА — Лудогорец
0 – 0
1-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
35′
Клаудиу Кешерю
ЦСКА примет Лудогорец в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После четырех туров Лудогорец набрал шесть очков и занимает второе место в группе H, у ЦСКА одно очко и последнее место.
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