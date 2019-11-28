Футбол

ProstoProSportProstoProSportЧалов сравнял счет в матче ЦСКА с «Лудогорцем»

ЦСКА — Лудогорец
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
35′
Клаудиу Кешерю
Константин Кучаев
Алан Дзагоев
55′
Федор Чалов
60′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
64′
66′
Клаудиу Кешерю
Федор Чалов
76′
Вадим Карпов
Яка Бийол
76′
77′
Марселиньо да Коста
Светослав Дяков
81′
Анисе Абель
81′
Вандерсон Кристалдо
Мавис Тшибота
87′
Клаудиу Кешерю
Якуб Шверчок
Футболисты ЦСКА на 76-й минуте матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» сравняли счет – 1:1. Мяч забил Федор Чалов. Ранее, на 66-й минуте, у гостей отличился Клаудиу Кешерю. При этом Чалов и Кешерю к этой минуте получили по желтой карточке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА назвал стартовый состав на матч с «Лудогорцем»

Sport24.ru11:35

ЦСКА — «Лудогорец»: Чалов сравнял счет

Спорт-Экспресс14:26

ЦСКА - «Лудогорец»: стартовые составы команд

Sport.ru12:00

ЦСКА – «Лудогорец» — 1:1, обзор матча ЛЕ, 28 ноября 2019

Чемпионат14:57

Бистрович и Карпов — в стартовом составе ЦСКА на матч против «Лудогорца»

Матч ТВ11:45

Чалов забил первый домашний гол ЦСКА в сезоне ЛЕ

Sports.ru14:32

ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ

РИА Новости11:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия

Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:27
Политика

«Газпром» пригрозил перекрыть газ Украине

«Газпром» перекроет поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено, соответствующее предупреждение содержится в письме российской компании, которое поступило «Нафтогазу».
Sibnet Новости 09:23
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ 05:46
Футбол

Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло «Мальме» в матче Лиги Европы

Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве уступили шведскому "Мальме" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 17:20
Кино

Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат

В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Профиль 26 ноября в 13:39
Политика

Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН

Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня.
РИА Новости 15:32
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Молодой Павел Табаков рассказал о постельных сценах в кино

Павел Табаков решил открыть кухню съемок постельных сцен, которые на самом деле назвал «актерским мастерством», как и всякие другие сцены.
Хорошие новости 10:18
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
RT на русском 03:29
Общество

World Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

Вести.Ru 14:34
Биатлон

Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru 09:53
Политика

Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Вести.Ru 14:32
Авто

Volvo сертифицировал для РФ гибридный кроссовер Volvo XC60 T8

Шведский автопроизводитель в РФ планирует привезти «зеленую» версию кроссовера Volvo XC60.
Газета DAILY 15:41
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 26 ноября в 02:59
Общество

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru вчера в 16:36
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
Политика

Президент Чехии прокомментировал идею установки памятника власовцам

В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги – Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе.
РИА Новости 17:29
Футбол

Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов заявил, что не обращает внимания на оскорбления в свой адрес.
Sportbox.RU вчера в 16:43
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Вести.Ru 07:44
Здоровье

В больницах Чувашии не хватает более 400 медицинских работников

Более возрастные медицинские работники отныне смогут работать в малых городах и населенных пунктах республики с численностью населения до 50 тысяч человек.
PRO Город Чебоксары 03:00
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:04
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

В Италии распродают дома за 1 евро

Именно поэтому местные власти запустили программу продажи домов за один евро. Таких домов сейчас насчитывается десятки.
Радио Маяк 06:46
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Комсомольская правда 05:30
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Ведомости 26 ноября в 02:35
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Единоборства

Тони Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Замана вчера в 03:43
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Авто

Введен ГОСТ для классических автомобилей

Sibnet Новости вчера в 10:44
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное