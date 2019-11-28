Футболисты ЦСКА на 76-й минуте матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» сравняли счет – 1:1. Мяч забил Федор Чалов. Ранее, на 66-й минуте, у гостей отличился Клаудиу Кешерю. При этом Чалов и Кешерю к этой минуте получили по желтой карточке.

Чалов сравнял счет в матче ЦСКА с «Лудогорцем»

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