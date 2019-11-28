Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА. Матч группы Н состоится в Москве в четверг и начнется в 20:55 мск.

Политика Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.

Общество Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.

Происшествия Суд заочно арестовал литовского банкира по делу братьев Магомедовых Бывшего совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана заочно арестовали по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества совладельцами группы «Сумма» братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми.

Гаджеты Samsung поможет Intel справиться с дефицитом процессоров Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.

Политика Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.

Общество Шведский суд рассмотрел лишь часть спора Газпрома и Нафтогаза Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий (Украина): Шведский суд, который объявил сегодня свое решение, рассмотрел лишь часть спора "Нафтогаза" и "Газпрома" относительно некоторых моментов купли-продажи газа.

Экономика Как законы декабря изменят жизнь россиян До уплаты налогов осталось пять дней До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.

Политика Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.

Авто Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.

Происшествия Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.