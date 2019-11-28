Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ

ЦСКА — Лудогорец
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
35′
Клаудиу Кешерю
Константин Кучаев
Алан Дзагоев
55′
Федор Чалов
60′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
64′
66′
Клаудиу Кешерю
Федор Чалов
76′
Вадим Карпов
Яка Бийол
76′
77′
Марселиньо да Коста
Светослав Дяков
81′
Анисе Абель
81′
Вандерсон Кристалдо
Мавис Тшибота
87′
Клаудиу Кешерю
Якуб Шверчок
Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА. Матч группы Н состоится в Москве в четверг и начнется в 20:55 мск.
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