Футбол
Спорт-ЭкспрессЦСКА — Ростов 0:1 (1-й тайм)
|11′
Хорен Байрамян
|12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
|30′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
27
Гогуа
2
Фернандес
8
Влашич
7
Ахметов
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
17
Сигурдссон
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
11
Ионов
15
Глебов
17
Норманн
8
Попов
19
Байрамян
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры. Защитник Рагнар Сигурдссон отсутствует по той же причине.
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