Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЦСКА — Ростов 0:1 (1-й тайм)

ЦСКА — Ростов
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры. Защитник Рагнар Сигурдссон отсутствует по той же причине.
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