Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры. Защитник Рагнар Сигурдссон отсутствует по той же причине.

Политика Израиль намерен заключить договор о ненападении с арабскими странами Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с инициативой подписания договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

Политика Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского Президент России Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Политика В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера» На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Музыка Умер легендарный барабанщик из группы Cream Джинджер Бейкер В возрасте 80 лет скончался барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер, сообщает Mirror со ссылкой на его родных.

Гаджеты Смартфоны Honor V30 и V30 Pro получат 60-мегапиксельные камеры Как сообщается, разрешение главного датчика основной камеры в обоих случаях составит 60 Мп (в реальности, скорее, 64 Мп), но в Honor V30 камера будет тройной, а в Honor V30 Pro — с четырьмя модулями.

Музыка На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.

Общество Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.

Здоровье Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".

Футбол Слуцкий: не люблю водку, я не типичный русский Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий в послематчевом интервью после очередной игры чемпионата Нидерландов пошутил о том, что он не является типичным представителем России.

Происшествия В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.

Политика Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.

Финансы Экономист назвал самую большую опасность для рубля Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Авто Subaru Impreza обновили и сделали технологичнее Хэтчбеку досталось больше - он получил обновленные задние фонари.

Шоу-бизнес Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выходит замуж В семье актрисы Любови Толкалиной ожидается счастливое событие: ее дочь от режиссера Егора Кончаловского – восемнадцатилетняя Мария - объявила о помолвке.

Энергетика Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.

Политика В Германии опасаются нового миграционного кризиса Власти Германии выражают обеспокоенность возможностью возникновения нового миграционного кризиса в Европе, аналогичного произошедшему в 2015 году.

Шоу-бизнес Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.

Фигурное катание Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.