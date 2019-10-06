РПЛ

REGNUMREGNUM«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
Футболисты московского ЦСКА на своем поле уступили «Ростову» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая завершилась победой гостей со счётом 1:3, проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль.
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