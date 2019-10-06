РПЛ
Газета.RuЦСКА — Ростов 1:3
|11′
Хорен Байрамян
|12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
|30′
|44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
|46′
|58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
|61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|67′
|77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
|85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
|86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|89′
Никола Влашич
|90′+3′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
11
Сантос
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
29
Бийол
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
18
Зайнутдинов
17
Норманн
8
Попов
25
Логашов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Московский ЦСКА потерпел поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Хорен Байрамян, также отличился Эльдор Шомуродов.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Политика
Глава МВД ФРГ опасается повторения миграционного кризиса
На 2015 год пришелся пик миграционного кризиса в Германии - в страну приехали 890 тыс. беженцев.
ТАСС 04:30
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Футбол
США выиграли чемпионат мира в Дохе, Россия первая в Еврозачете
Спорт день за днем 15:36
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 12:14
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
ФБР задержало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР час допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», передает «РИА Новости» со ссылкой на посла России Анатолия Антонова.
РБК вчера в 18:17
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Экономика
Названы регионы, где больше всего снимают наличных
Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.
Газета.Ru 05:24
Гаджеты
В Samsung снизили цены на смартфоны Galaxy S10
Samsung снизила цены на топовые версии смартфонов Galaxy S10, а точнее на модели с самым большим объёмом памяти.
Astera вчера в 13:36
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости 19:51
Спорт
Вот это тела! Показываем фото самых красивых девушек и самых мускулистых парней со всей России
В воскресенье, 6 октября, в ДИВСе собралось неприлично много красивых и мускулистых людей — здесь прошли соревнования по бодибилдингу.
Екатеринбург Онлайн 16:41
Происшествия
Японское и северокорейское суда столкнулись у берегов Японии
Отмечается, что в результате столкновения северокорейское судно начало тонуть, около 20 человек оказались в воде.
RT на русском 23:20
Политика
Советник президента ЦАР заявил о приезде в страну сотрудников ЦРУ
Американская разведка отправила в Центрально-Африканскую Республику группу сотрудников после того, как туда приехали российские специалисты, заявил советник по нацбезопасности президента ЦАР Валерий Захаров в эфире "Вестей недели" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 13:02
Политика
Американская разведка получила новые показания против Трампа
Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.
РИА Новости 16:16
Шоу-бизнес
Дана Борисова едва не подралась с Анастасией Волочковой
Два года назад Борисова публично порекомендовала Волочковой пройти курс лечения от алкоголизма, что и стало причиной скандала.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Фигурное катание
На турнире в Японии Трусова опередила Загитову
МонаВиста вчера в 08:49
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Здоровье
Онкоцентр Блохина продолжит работать в штатном режиме
Пятеро специалистов из РДКБ заступают на их место в режиме дежурств. Никто из пациентов при этом без помощи не останется.
iReactor 04 октября в 03:21
Политика
Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге
В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 17:53
Театры
Фестиваль уличных театров пройдет в Южно-Сахалинске
Сахалинцев ждет встреча сразу с тремя уличными театрами: «Небесная карусель» (г. Санкт-Петербург), авторский театр «Эскизы в пространстве» (г. Москва) и театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда+» (г. Серпухов).
ДВ-РОСС 21:40
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06
Политика
Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что речь идет о выборах в Донбассе по украинскому законодательству.
Газета.Ru 19:41
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском 22:23
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34