РПЛ

Газета.RuГазета.RuЦСКА — Ростов 1:3

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
Московский ЦСКА потерпел поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Хорен Байрамян, также отличился Эльдор Шомуродов.
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