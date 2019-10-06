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Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуФК «Ростов» уверенно обыграл ЦСКА

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
ФК «Ростов» в выездном матче победил ЦСКА со счетом 3:1. Победу ростовчанам принесли голы Байрамяна и Шомуродова. Матч проходил в Москве, и его судьба была решена уже в первом тайме. Полузащитник Хорен Байрамян дважды, на 12 и 45 минутах встречи забил голы в ворота Игоря Акинфеева.
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