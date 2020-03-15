Коронавирус
ИзвестияЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Москве на «Арене ЦСКА» в воскресенье, 15 марта.
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Общество
За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Здоровье
LVMH начала производство антисептических гелей для парижских больниц
Группа LVMH начала производство антисептических гелей на трех своих фабриках во Франции.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Авто
Названа дата появления в России бюджетных версий нового Kia Seltos
Появление в автомобильных дилерских центрах России бюджетных версий нового кроссовера Kia Seltos запланировано на лето 2020 года.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Общество
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Футбол
Агент Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о влиянии коронавируса на футбол.
Интернет
Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса
В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» на выезде
Отличился Ивелин Попов с пенальти. В итоге: 1:3 в пользу «Локомотива», который поднимается на вторую строчку чемпионата России.
Музыка
Клип Little Big на песню для «Евровидения» собрал 10 млн просмотров
12 марта на видеохостинге YouTube был опубликован клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2020".
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Минпросвещения рекомендовало школам перейти на удаленное обучение при необходимости.
Гаджеты
MSI представила материнскую плату с Intel H110, слотами PCI и ISA, а также ОЗУ DDR4
На плате есть: Два слота расширения PCI Express x16 (один работает в режиме PCI Express x4) Пять слотов PCI Один слот ISA Кроме того, на задней панели есть два распаянных COM-порта, ещё четыре можно подключить на самой плате.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Военные США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Американские военные специалисты удивлены, насколько быстро российским самолетам удалось найти их военный лагерь в Арктике.
Здоровье
Как Россия борется с COVID-19
В России уже несколько недель назад создана и работает своя тестовая система "Вектор". Ее высокая точность опробована в Китае.
Авто
Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
Говоря о разработке нового кроссовера, Эдриан Холлмарк привёл в пример китайский автомобильный рынок и дал понять, что Bentayga с длинной колёсной базой могла бы стать бестселлером Bentley в Поднебесной и полностью заменить ушедший Mulsanne.
Происшествия
В Иркутской области четверо детей погибли при пожаре в жилом доме
В результате погибли четверо малолетних детей, сообщает пресс-службе регионального СК РФ.
Общество
Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан
Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
Два случая с подозрением на коронавирус выявили на Дальнем Востоке
13 марта в адрес управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО поступило экстренное извещение о подозрении коронавирусной инфекции у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол".
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Футбол
Газзаев: В ЦСКА были допущены существенные ошибки в подготовке к началу чемпионата, в предсезонной подготовке
В 2005-м году ЦСКА во главе с Газзаевым завоевал Кубок УЕФА, в финале был побежден «Спортинг» (3:1). Читайте также: Виктор Гончаренко: Игра «Уфы» – следствие всего нашего чемпионата ЦСКА не смог обыграть «Уфу»
Авто
Lifan намерен расширить модельный ряд в России
Компания Lifan, которая в конце прошлого года наладила поставки в Россию кроссоверов X70 китайского производства, намерена расширить модельный ряд в нашей стране.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Японская компания Honda еще с осени прошлого года стартовала продажи усовершенствованного паркетника Honda Breeze.
Здоровье
Мишустин предлагает ввести 14-дневный карантин по всей стране
Россиянам рекомендовано минимизировать любые поездки за границу.
Финансы
В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам
В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.