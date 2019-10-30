Футбол

Sports.ruSports.ruЦСКА — Уфа 1:0

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
ЦСКА победил «Уфу» (1:0) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России и вышел в четвертьфинал. Победный мяч на 93-й минуте забил полузащитник Яка Бийол.
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