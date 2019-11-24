Футбол
MetaratingsЦСКА анонсировал матч с «КС» роликом про «ухажёра для мамки»
ЦСКА представил креативный анонс к матчу 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск. В видеоролике была обыграна кричалка фанатов «армейцев» про защитника Кирилла Набабкина.
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Культура
Пиар-директор Началовой рассказал о выпуске неизданных песен певицы
Пиар-директор покойной исполнительницы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о выпуске неизданных песен певицы.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Технологии
1,2 миллиарда сведений о пользователях обнаружено на хакерском сервере
1,2 миллиарда записей пользователей было обнаружено в интернете на одном сервере, сообщает издание Wired.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Игры
В Star Citizen станет доступен тестовый период
Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске
Певица Анна Семенович рассказала о своём последнем разговоре с Жанной Фриске. Состоялся он примерно за пять месяцев до смерти артистки.
Футбол
Президент «Урала» признался в симпатиях к Тедеско
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, как изменился «Спартак» с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Гаджеты
Новый Honor V30 Pro протестировали в бенчмарке AnTuTu
О новых смартфонах линейки Honor V30 последнее время появляется немало сообщений.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Культура
«Вы моя люблю, Краснодар!»: что сказала Полина Гагарина на концерте в Калининграде
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Наука
Древнейшую фигурку льва обнаружили в Денисовой пещере
Фигурку пещерного льва, которой около 45 тысяч лет, обнаружили Археологи Института археологии и этнографии СО РАН в Денисовой пещере в Республике Алтай.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Футбол
Брестское «Динамо» впервые выиграло чемпионат Беларуси
Авто
Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Политика
В Госдуме оценили слова украинского генерала о военной базе в Крыму
Профессиональной неотесанностью назвал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек высказывание украинского генерала Руслана Хомчака о российской военной базе в Крыму, которая якобы "кошмарит Европу и влияет на Северную Африку".
Культура
Казанцы смогут проголосовать за участников «Детского Евровидения»
Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.