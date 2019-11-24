ЦСКА представил креативный анонс к матчу 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск. В видеоролике была обыграна кричалка фанатов «армейцев» про защитника Кирилла Набабкина.

ЦСКА анонсировал матч с «КС» роликом про «ухажёра для мамки»

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