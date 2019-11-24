Футбол

MetaratingsMetaratingsЦСКА анонсировал матч с «КС» роликом про «ухажёра для мамки»

ЦСКА представил креативный анонс к матчу 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск. В видеоролике была обыграна кричалка фанатов «армейцев» про защитника Кирилла Набабкина.
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ЦСКА анонсировал матч с «КС» роликом про «ухажёра для мамки»

Metaratings07:30

ЦСКА анонсировал игру с «Крыльями» видео про «ухажера для мамки»

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«Кирилл Набабкин — ухажер для твоей мамки!». Так ЦСКА анонсировал матч с «Крыльями»

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«Кирилл Набабкин — ухажер для твоей мамки». ЦСКА анонсировал матч с «Крыльями Советов»

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«Кирюша, мамочка ждёт тебя после матча». Ролик ЦСКА перед встречей с «Крыльями»

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«Кирилл Набабкин — ухажер для твоей мамки». ЦСКА анонсировал матч с «Крыльями Советов»

Матч ТВ06:39

ЦСКА анонсировал игру с «Крыльями Советов» роликом про «ухажера для мамки»

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