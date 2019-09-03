Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА арендовал у «Васко да Гама» Лукаса Сантоса

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем сайте сообщил о переходе бразильского полузащитника Лукаса Сантоса. Отмечается, что хавбек перешел на правах аренды из бразильского "Васко да Гама", соглашение рассчитано до конца 2019 года. У ЦСКА будет возможность выкупить трансфер игрока.
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