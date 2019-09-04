Вингер Янник Боласи, перешедший этим летом из «Эвертона» в «Спортинг», отклонил предложение ЦСКА. По данным Daily Mail, московский клуб был готов платить 30-летнему конголезцу больше той суммы, 75 тысяч фунтов в неделю (3,9 млн фунтов в год), которые он получал в Англии.

ЦСКА был готов платить Боласи больше 3,9 млн фунтов в год

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