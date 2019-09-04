Футбол
Еженедельник ФутболЯнник Боласье мог получать в ЦСКА свыше 4 миллионов евро в год
В минувшее летнее трансферное окно ЦСКА пробовал подписать нападающего «Эвертона» Янника Боласье. Московский клуб предлагал игроку хорошую зарплату. По данным источника, красно-синие были готовы платить футболисту свыше 4,3 миллиона евро в год (столько же он получал в «Эвертоне»).
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