Футбол

Еженедельник ФутболЕженедельник ФутболЯнник Боласье мог получать в ЦСКА свыше 4 миллионов евро в год

В минувшее летнее трансферное окно ЦСКА пробовал подписать нападающего «Эвертона» Янника Боласье. Московский клуб предлагал игроку хорошую зарплату. По данным источника, красно-синие были готовы платить футболисту свыше 4,3 миллиона евро в год (столько же он получал в «Эвертоне»).
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ЦСКА был готов платить Боласи больше 3,9 млн фунтов в год

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