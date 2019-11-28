Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЦСКА детально показал подготовку к матчу с «Лудогорцем»

ЦСКА — Лудогорец
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный подготовке команды к матчу группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем». Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.
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