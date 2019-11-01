Футбол
Спорт-ЭкспрессЦСКА детально показал подготовку к матчу с «Лудогорцем»
ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный подготовке команды к матчу группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем». Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.
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Политика
США пообещали заставить Россию выполнить Минские договоренности
США поддерживают усилия Украины по мирному урегулированию в Донбассе и обещают вместе со своими союзниками оказывать давление на Россию, чтобы Москва выполняла Минские договоренности, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Интерфакс 02:59
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ вчера в 05:42
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Армия и оружие
Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда
Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском 03:15
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
РИА Новости 00:49
Происшествия
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Со своей стороны, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что лидеры и участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.
Lenta.ru 01:58
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Вечерний курьер 02:48
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Бомбардир.ру вчера в 13:44
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК 26 ноября в 15:15
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Автоспорт
Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году
Команда Williams подтвердила, что в следующем сезоне Роберта Кубицу в роли боевого гонщика заменит Николя Латифи.
Autosport.com.ru 02:16
Общество
Роскачество нашло пестициды в детском яблочном пюре
Специалисты Роскачества проверили 24 марки детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
Piter.tv 02:23
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Космос
Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури
Pravda.Ru вчера в 05:16
Политика
В ГД рассказали, когда 31 декабря станет выходным днем
Один из авторов законопроекта о переносе выходного дня на 31 декабря вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал, когда будет решён данный вопрос.
Аргументы недели 03:27
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
РИА Новости 02:17
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности
Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.
WMJ.ru вчера в 14:24
Общество
Двух майоров ФСБ заподозрили в организации преступной ЧВК «Е.Н.О.Т.»
Следственный комитет назвал преступной деятельность региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества», известной как частная военная компания «Е.Н.О.Т. корп.». Ее лидера и участников обвинили в бандитизме, вымогательстве, разбоях и кражах по приказу кураторов — двух майоров ФСБ.
Дождь 01:08
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
РБК 19 ноября в 19:02
Гаджеты
До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung
В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей.
3DNews вчера в 03:16
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
RT на русском вчера в 21:15
Общество
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
РИА Новости 01:00