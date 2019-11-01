ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный подготовке команды к матчу группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем». Игра ЦСКА — «Лудогорец» состоится сегодня на «ВЭБ Арене», начало — в 20.55 по московскому времени.

ЦСКА детально показал подготовку к матчу с «Лудогорцем»

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