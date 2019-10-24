Футбол
REGNUMЦСКА дома сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
|61′
|72′
Франк Боли
Изаэл Барбоса
|74′
Давид Шигер
Ильзат Ахметов
Лукас Сантос
|75′
Кристиян Бистрович
|78′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|80′
|84′
Токмак Нген
Роланд Варга
|86′
Роланд Варга
|89′
Александр Зубков
Лаша Двали
Хердюр Магнуссен
|90′+2′
|90′+2′
Игорь Харатин
|90′+2′
Даниил Игнатенко
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
62
Карпов
23
Магнуссон
78
Дивеев
2
Фернандес
98
Обляков
8
Влашич
11
Сантос
25
Бистрович
9
Чалов
29
Бийол
90
Дибус
17
Чивич
21
Ботка
25
Блажич
8
Ловренчич
18
Шигер
14
Харатин
7
Игнатенко
33
Двали
88
Изаэл
97
Варга
Ференцварош
Расстановка 4‑3‑3
Московский ЦСКА сыграет с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 24 октября в Москве. В настоящее время ЦСКА идёт на последнем, четвёртом месте турнирной таблицы группы H, на счету команды ни одного набранного очка после двух туров.
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ЦСКА – Ференцварош 24 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Европы по футболу 2019/2020
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
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