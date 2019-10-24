Московский ЦСКА сыграет с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 24 октября в Москве. В настоящее время ЦСКА идёт на последнем, четвёртом месте турнирной таблицы группы H, на счету команды ни одного набранного очка после двух туров.

ЦСКА дома сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы

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