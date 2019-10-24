Футбол
REGNUMЦСКА дома сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
|61′
|72′
Франк Боли
Изаэл Барбоса
|74′
Давид Шигер
Ильзат Ахметов
Лукас Сантос
|75′
Кристиян Бистрович
|78′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|80′
|84′
Токмак Нген
Роланд Варга
|86′
Роланд Варга
|89′
Александр Зубков
Лаша Двали
Хердюр Магнуссен
|90′+2′
|90′+2′
Игорь Харатин
|90′+2′
Даниил Игнатенко
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
62
Карпов
23
Магнуссон
78
Дивеев
2
Фернандес
98
Обляков
8
Влашич
11
Сантос
25
Бистрович
9
Чалов
29
Бийол
90
Дибус
17
Чивич
21
Ботка
25
Блажич
8
Ловренчич
18
Шигер
14
Харатин
7
Игнатенко
33
Двали
88
Изаэл
97
Варга
Ференцварош
Расстановка 4‑3‑3
Московский ЦСКА сыграет с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 24 октября в Москве. В настоящее время ЦСКА идёт на последнем, четвёртом месте турнирной таблицы группы H, на счету команды ни одного набранного очка после двух туров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦСКА – Ференцварош 24 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Европы по футболу 2019/2020
КП - Самара23 октября в 18:07
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.
РИА Новости 09:05
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Бомбардир.ру 10:53
Шоу-бизнес
Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак
Возможно, артист захотел поднять настроение после того, как в Сети заговорили о второй беременности его экс-супруги.
Дни.ру 09:20
Общество
Вышла Call of Duty: Modern Warfare
Купить Call of Duty: Modern Warfare на Playstation 4 в России можно с помощью нашего гайда.
Cyber.sports.ru 03:16
Космос
Землю накрыла затяжная магнитная буря
В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.
ТВ Центр 06:06
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Культура
СМИ назвали самые громкие скандалы на «Поле чудес»
25 октября шоу "Поле чудес" исполняется 29 лет.
ИнфоСМИ 11:50
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ 10:05
Шоу-бизнес
Певица Адель похудела до размера XS
Видно, что Адель очень сильно похудела, и теперь с легкостью влезет в одежду размера XS.
7Дней.ру 09:30
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев.
РИА Новости вчера в 18:53
Здоровье
Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия
Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
MedikForum.ru вчера в 15:30
Технологии
Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play
Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.
Русская Планета 09:53
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной
У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
OAnews вчера в 15:00
Экономика
Консолидированная выручка «Яндекса» выросла на 38%
Консолидированная выручка "Яндекса" в III квартале 2019 года выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании в пятницу, 25 октября.
DP.RU 06:35
Общество
В Макгрегора бросили бутылку во время открытой тренировки в Москве
Вечерняя Москва 11:17
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Общество
«Досье»: Материалы дела об убийстве российских журналистов в ЦАР опровергают версию о грабеже
Материалы дела об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике опровергают версию о грабеже, - сообщает центр "Досье".
Эхо Москвы 09:05
Происшествия
В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект
Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок
Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
Военное дело 06:33