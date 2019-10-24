Футбол

REGNUMREGNUMЦСКА дома сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы

ЦСКА — Ференцварош
0 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
61′
72′
Франк Боли
Изаэл Барбоса
74′
Давид Шигер
Ильзат Ахметов
Лукас Сантос
75′
Кристиян Бистрович
78′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
80′
84′
Токмак Нген
Роланд Варга
86′
Роланд Варга
89′
Александр Зубков
Лаша Двали
Хердюр Магнуссен
90′+2′
90′+2′
Игорь Харатин
90′+2′
Даниил Игнатенко
Московский ЦСКА сыграет с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 24 октября в Москве. В настоящее время ЦСКА идёт на последнем, четвёртом месте турнирной таблицы группы H, на счету команды ни одного набранного очка после двух туров.
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