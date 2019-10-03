Футбол
РИА НовостиЦСКА и «Эспаньол» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
|22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
Марио Фернандес
|37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
|46′
|64′
У Лэй
|67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
|67′
|70′
У Лэй
|76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
|77′
Иван Обляков
|87′
|90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
27
Гогуа
23
Магнуссон
31
Шарлия
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
29
Бийол
98
Обляков
9
Чалов
17
Сигурдссон
13
Лопес
18
Коршья
15
Лопес
24
Калеро
3
Педроса
4
Санчес
21
Рока
26
Лосано
19
Пьятти
31
Кампусано
22
Варгас
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон выйдут в стартовом составе команды в матче группового этапа Лиги Европы с испанским "Эспаньолом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter. Встреча состоится в четверг в Москве и начнется в 19:55 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 14:29, Вашингтон
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.
RT на русском 13:29
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Политика
Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов
Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
Вести.Ru 11:29
Энергетика
«Газпром» назвал последствия резкого сокращения выбросов CO2
Выступающих за снижение выбросов экоактивистов стоит поблагодарить, однако те рецепты, что они дают, на самом деле опасны, добавила Бурмистрова.
Московский Комсомолец 07:39
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Хоккей
«Магнитка» прервала серию поражений, взяв верх над «Локомотивом»
Южноуральский «Металлург» прервал серию поражений, выиграв у «Локомотива» в очередной встрече в рамках регулярного чемпионата КХЛ, – матч в Магнитогорске 3 октября закончился со счетом 5:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 13:24
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Политика
Путин назвал причину выхода США из ДРСМД
Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.
Интерфакс 13:38
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Экономика
РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд рублей
Победителем аукциона по продаже 100% минус одна акция дочернего предприятия "Российских железных дорог" - "Вагонной ремонтной компания - 3" стала компания "Бизнес Оптима", цена приобретения актива составила 8,65 млрд рублей, говорится в сообщении РЖД.
ТАСС 12:12
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Кино
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia
Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".
Life.ru 01:00
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев поделился детской фотографией
StarHit.ru 14:00
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня 09:25
Политика
Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.
REGNUM 14:16
Игры
Продажи Detroit: Become Human превысили 3,2 млн копий
Quantic Dream в твиттере Detroit: Become Human сообщила, что продажи проекта за 16 месяцев составили 3,2 млн копий.
Игромания.ру 12:49
Футбол
ЦСКА — Эспаньол 0:1 (2-й тайм)
Футболисты российского ЦСКА и испанского «Эспаньола» в первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги Европы мячей не забили – 0:0. Эта встреча проходит в Москве на домашней арене армейского клуба.
ProstoProSport 13:41
Политика
Путин открыл пленарное заседание клуба «Валдай»
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Известия 11:14
Политика
Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 12:32
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Хоккей
НХЛ не рассматривает возможность организации матчей с командами КХЛ
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что в лиге не рассматривается возможность проведения матчей с командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:49