Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон выйдут в стартовом составе команды в матче группового этапа Лиги Европы с испанским "Эспаньолом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter. Встреча состоится в четверг в Москве и начнется в 19:55 мск.

ЦСКА и «Эспаньол» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

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