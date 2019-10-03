Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА и «Эспаньол» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

ЦСКА — Эспаньол
0 – 1
2-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
22′
Хонатан Кальери
Виктор Кампусано
Марио Фернандес
37′
Игорь Дивеев
Седрик Гогуа
46′
64′
У Лэй
67′
Эстебан Гранеро
Константин Кучаев
Иван Обляков
67′
70′
У Лэй
76′
У Лэй
Пабло Пьятти
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
77′
Иван Обляков
87′
90′
Эстебан Гранеро
Поль Лосано
Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон выйдут в стартовом составе команды в матче группового этапа Лиги Европы с испанским "Эспаньолом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter. Встреча состоится в четверг в Москве и начнется в 19:55 мск.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА пропустил от «Эспаньола». Это 18-я команда Испании. Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ12:30

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Эспаньолом»

Sportbox.RU11:42

ЦСКА и «Эспаньол» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

РИА Новости11:48

Чалов и Влашич – в старте ЦСКА на матч с «Эспаньолом», Гугуа попал в запас

Спорт день за днем11:44

ЦСКА — «Эспаньол»: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс11:43

ЦСКА — «Эспаньол»: составы команд на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Чемпионат11:48

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Эспаньолом»

Sport24.ru11:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 14:29, Вашингтон
Политика

Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.
RT на русском 13:29
Политика

Медведев отправил в отставку главу Росгидромета

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Политика

В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Политика

Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов

Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
Вести.Ru 11:29
Энергетика

«Газпром» назвал последствия резкого сокращения выбросов CO2

Выступающих за снижение выбросов экоактивистов стоит поблагодарить, однако те рецепты, что они дают, на самом деле опасны, добавила Бурмистрова.
Московский Комсомолец 07:39
Политика

Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Хоккей

«Магнитка» прервала серию поражений, взяв верх над «Локомотивом»

Южноуральский «Металлург» прервал серию поражений, выиграв у «Локомотива» в очередной встрече в рамках регулярного чемпионата КХЛ, – матч в Магнитогорске 3 октября закончился со счетом 5:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 13:24
Политика

Путин заявил об избежавшей гражданской войны России

В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Политика

Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Политика

Путин назвал причину выхода США из ДРСМД

Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.
Интерфакс 13:38
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия 12:17
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Экономика

РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд рублей

Победителем аукциона по продаже 100% минус одна акция дочернего предприятия "Российских железных дорог" - "Вагонной ремонтной компания - 3" стала компания "Бизнес Оптима", цена приобретения актива составила 8,65 млрд рублей, говорится в сообщении РЖД.
ТАСС 12:12
Шоу-бизнес

У Натальи Бочкаревой на фоне стресса парализовало половину лица

Bimru.ru 13:13
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Кино

В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia

Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".
Life.ru 01:00
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев поделился детской фотографией

StarHit.ru 14:00
Происшествия

Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа

Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Общество

Анастасия Заворотнюк погасила все долги

Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня 09:25
Политика

Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.
REGNUM 14:16
Игры

Продажи Detroit: Become Human превысили 3,2 млн копий

Quantic Dream в твиттере Detroit: Become Human сообщила, что продажи проекта за 16 месяцев составили 3,2 млн копий.
Игромания.ру 12:49
Футбол

ЦСКА — Эспаньол 0:1 (2-й тайм)

Футболисты российского ЦСКА и испанского «Эспаньола» в первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги Европы мячей не забили – 0:0. Эта встреча проходит в Москве на домашней арене армейского клуба.
ProstoProSport 13:41
Политика

Путин открыл пленарное заседание клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Известия 11:14
Политика

Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Происшествия

Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе

Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 12:32
Транспорт

Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров

Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Кино

Новосибирцы раскупили билеты на новый фильм о суперзлодее

НГС 08:30
Хоккей

НХЛ не рассматривает возможность организации матчей с командами КХЛ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что в лиге не рассматривается возможность проведения матчей с командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное