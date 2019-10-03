Стал известен состав ЦСКА на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

Стал известен состав ЦСКА на матч с «Эспаньолом»

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