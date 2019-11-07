В Будапеште стартовал матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между местным «Ференцварошем» и московским ЦСКА. Матч, который проходит на стадионе «Гроупама Арена», начался в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

ЦСКА и «Ференцварош» начали матч Лиги Европы в Будапеште

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