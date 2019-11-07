Футбол
Нева СпортЦСКА и «Ференцварош» начали матч Лиги Европы в Будапеште
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
|18′
|19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
|20′
Игорь Харатин
|25′
|28′
Никола Влашич
Ференцварош
Расстановка 4‑5‑1
90
Дибус
8
Ловренчич
25
Блажич
21
Ботка
17
Чивич
11
Зубков
14
Харатин
92
Шкварка
7
Игнатенко
10
Нген
70
Боли
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
7
Ахметов
29
Бийол
98
Обляков
17
Сигурдссон
9
Чалов
8
Влашич
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
В Будапеште стартовал матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между местным «Ференцварошем» и московским ЦСКА. Матч, который проходит на стадионе «Гроупама Арена», начался в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.
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Ференцварош – ЦСКА 7 ноября 2019: прямая трансляция матча 4 тура Лиги Европы
КП - Самаравчера в 19:11
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