Футбол

Нева СпортНева СпортЦСКА и «Ференцварош» начали матч Лиги Европы в Будапеште

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
2-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
18′
19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
20′
Игорь Харатин
25′
28′
Никола Влашич
В Будапеште стартовал матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между местным «Ференцварошем» и московским ЦСКА. Матч, который проходит на стадионе «Гроупама Арена», начался в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.
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