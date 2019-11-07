Футбол
РИА НовостиЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
08:00
Ференцварош – ЦСКА - 0:0. Лучшие моменты
01:24
Ференцварош – ЦСКА. Удар Чалова
00:44
Ференцварош – ЦСКА. Незасчитанный гол Дивеева
00:40
Ференцварош – ЦСКА. Выстрел Влашича
00:44
Ференцварош – ЦСКА. Момент Боли
01:08
Ференцварош – ЦСКА. Чалов упускает шанс забить
00:48
Ференцварош – ЦСКА. Опасная срезка Сигурдссона
01:04
Ференцварош – ЦСКА. Великолепное спасение Акинфеева
01:16
Ференцварош – ЦСКА. Штрафной удар в исполнении Зубкова
00:56
Ференцварош – ЦСКА. Атака гостей
00:36
Ференцварош – ЦСКА. Чивич сотрясает штангу
00:44
Ференцварош – ЦСКА. Влашич пробил из-за пределов штрафной
01:36
Ференцварош – ЦСКА. Удаление Набабкина
00:36
Ференцварош – ЦСКА. Бистрович пробил неточно
Даниил Игнатенко
|18′
|19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
|20′
Игорь Харатин
|25′
|28′
Никола Влашич
|58′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|63′
Яка Бийол
Константин Кучаев
Эндре Ботка
|74′
|81′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
Франк Боли
Изаэл Барбоса
|81′
Михал Шкварка
Роланд Варга
|84′
|85′
Кирилл Набабкин
Токмак Нген
Абрахам Фримпонг
|90′
|90′+2′
Кирилл Набабкин
Абрахам Фримпонг
|90′+2′
Ференцварош
Расстановка 4‑5‑1
90
Дибус
8
Ловренчич
25
Блажич
21
Ботка
17
Чивич
11
Зубков
14
Харатин
97
Варга
7
Игнатенко
5
Фримпонг
88
Изаэл
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
14
Набабкин
2
Фернандес
25
Бистрович
20
Кучаев
98
Обляков
17
Сигурдссон
9
Чалов
8
Влашич
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон выйдет в стартовом составе на матч футбольной Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем", сообщается на сайте УЕФА. Матч состоится в четверг в Будапеште и начнется в 23:00.
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Карпов, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ференцварошем»
Бомбардир.рувчера в 18:33
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