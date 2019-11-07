Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Альберт Флориан»
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Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон выйдет в стартовом составе на матч футбольной Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем", сообщается на сайте УЕФА. Матч состоится в четверг в Будапеште и начнется в 23:00.
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