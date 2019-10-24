Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Вадим Карпов выйдут в стартовом составе команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша", сообщается на официальном сайте УЕФА.

ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

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