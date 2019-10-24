Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Вадим Карпов выйдут в стартовом составе команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Еврокошмар ЦСКА. Армейцы снова проиграли

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Ференцварошем»

Sport24.ruвчера в 11:39

ЦСКА — «Ференцварош»: составы команд на матч 3-го тура Лиги Европы

Чемпионатвчера в 11:42

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Ференцварошем»

Матч ТВвчера в 11:53

ЦСКА проиграл «Ференцварошу»: как это было

МК-Спортвчера в 01:37

ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

РИА Новостивчера в 12:04

ЦСКА уступил «Ференцварошу» в матче Лиги Европы

Metaratingsвчера в 14:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:50, Вашингтон
Происшествия

Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Общество

РБК: ФСБ сможет отключать связь со странами для борьбы с телефонным терроризмом

Федеральная служба безопасности (ФСБ) может получить право отключать связь со странами, уличенными в телефонном терроризме, на срок до полугода, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций, информацию подтвердил представитель аппарата Совета безопасности.
Ведомости 02:45
Политика

Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции

Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока

Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Российская газета 01:00
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Транспорт

Лоукостер из Норвегии купит 40 Superjet

Говорит Москва 02:17
Спорт

Елена Исинбаева назвала пустышками девушек-блогеров в Instagram

«Вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься», «Пустышки они для вас, а для других людей — идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», вступились за блогеров пользователи в Instagram.
Говорит Москва 01:59
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Энергетика

Белоруссия и Казахстан согласовали параметры сделки по поставкам нефти

Казахстан согласовал с Белоруссией основные моменты соглашения об экспорте нефти и нефтепродуктов.
РБК 02:27
Здоровье

Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость

Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
Слово и Дело вчера в 03:47
Экономика

Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки

Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал.
Российская газета 02:42
Экономика

Минфин США запретил кредиторам PDVSA забрать контроль над Citgo

Сам по себе дефолт не давал бы оснований для «Роснефти» претендовать на акции Citgo, но в залоговом соглашении PDVSA и «Роснефти» есть стандартный пункт о том, что залогодержатель может принудительно обратить взыскание на акции и реализовать их в случае смены контроля над PDVSA, следует из документов американского суда, на которые обращал внимание глава инвестбанка Caracas Capital Расс Дэллен.
РБК вчера в 18:46
Общество

Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 23 октября в 08:57
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Политика

Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru вчера в 10:44
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Происшествия

Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru вчера в 12:17
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Общество

Мужчины, работающие более 52 часов в неделю, лысеют в два раза чаще

По словам Кюнг-Хун Сона (Kyung-Hun Son), ведущего автора этого исследования, длительное рабочее время усиливает развитие алопеции у мужчин, особенно у тех, кто трудится больше 52 часов в неделю.
Неделя Новостей вчера в 02:50
Происшествия

Две сбитые отброшенной «Киа» женщины скончались

Регион 64 01:35
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

Дни24 вчера в 08:54
Хоккей

Рекордный гол Овечкина не помог «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном»

Российский хоккеист довел результативную серию до девяти матчей. В текущем сезоне на его счету девять голов и пять результативных передач.
РБК 02:13
Экономика

Силуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации

Более амбициозный план приватизации, как отметил Силуанов, нужен не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике страны.
Gazeta.SPb вчера в 09:31
Единоборства

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия

Завершилось судебное следствие по делу о теракте в петербургском метро

Online47.ru вчера в 20:40
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное