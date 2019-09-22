РПЛ
Матч ТВЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы
Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко назвал стартовый состав на матч 10-го тура РПЛ против «Краснодара». Молодой защитник армейцев Вадим Карпов впервые в этом сезоне выйдет на поле в рамках РПЛ.
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