Футбол
РИА НовостиЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире. ЦСКА примет венгерский "Ференцварош" (начало игры в 19:55 мск).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Политика
Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин в шутку упрекнул и.о. президента Маврикия Парамасивума Пиллая Вьяпури в нескромности, отметив, что в рейтинге Doing Business Россия заняла то место, которое раньше занимал остров.
Ведомости 08:22
Шоу-бизнес
Максим Фадеев поставил на место Наргиз Закирову
Макс лаконично, но жёстко поставил на место Наргиз Закирову, дав понять, что не она ушла от него, а он сам распрощался с певицей.
Bimru.ru 05:50
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Общество
Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны
Грузовладельцы и операторы, которые управляют половиной всех вагонов в России, пригрозили уйти из страны.
БИЗНЕС Online 05:51
Технологии
Вышел Google Chrome с принудительным тёмным режимом
Вышла стабильная версия Google Chrome под номером 78. Браузер доступен для Mac, Windows, Linux, Android и iOS.
The GEEK 02:18
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Политика
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Гаджеты
Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС
В конце июля 2018 года, незадолго до запуска Android 9 Pie, операционная система Android 8.0 Oreo занимала 8,9% рынка.
iXBT.com 01:45
Политика
В США могут признать «Азов» террористической организацией
Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.
Хакасия-Информ вчера в 04:47
Общество
Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк
Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Финансы
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Армия и оружие
Источник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России
Через неделю в Сирию перебросят еще 276 сотрудников российской военной полиции и 33 единицы техники.
Известия 08:11
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Политика
В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера
Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество
Украину признали самой бедной страной в Европе
Самая большая покупательская способность оказалась у жителей Лихтенштейна — 67 тыс. 550 евро на душу населения.
Говорит Москва вчера в 10:58
Общество
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Суд в Челябинской области оштрафовал местную жительницу за курение на балконе после жалобы соседа.
Известия 07:55
Футбол
Лука Джорджевич, скорее всего, будет прооперирован
Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Лука Джорджевич будет отправлен в одну из европейских клиник, где определят тактику лечения.
Sport24.ru 05:06
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Футбол
Болельщики «Ливерпуля» перепутали Генк с Гентом и не попали на матч ЛЧ
Два фаната английского футбольного клуба "Ливерпуль" не смогли попасть на матч любимой команды из-за того, что перепутали Генк с Гентом, сообщает HLN.
РИА Новости 07:23