Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире. ЦСКА примет венгерский "Ференцварош" (начало игры в 19:55 мск).

ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы

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