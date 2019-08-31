Матч в Москве на стадионе Динамо завершился победой армейцев (2:1). В Венгрии хозяева взяли реванш с таким же счетом и были точнее в серии пенальти 7:6. Матч ЦСКА Ференцварош пройдет 24 октября на ЦСКА Арене.

ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы

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