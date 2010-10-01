Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября. "Краснодар" всухую проиграл "Базелю", пропустив пять безответных мячей в игре на стадионе Санкт-Якоб Парк — 0:5.

ЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в матчах Лиги Европы

Спорт день за днем

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали планы США по ядерной атаке Калининграда Ранее иностранец попытался запугать Россию. Он заявил, что США имеет план по преодолению системы ПВО в Калининграде.

Происшествия Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).

Армия и оружие Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».

Культура Яндекс и «Кинопоиск» назвали главные моменты из «Друзей» Яндекс и "Кинопоиск" выпустили исследование к 25-летию пилотного эпизода "Друзей", выявляющее главные моменты сериала по мнению пользователей.

Футбол Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в миллионы евро Руководство мадридского «Реала» в случае расторжения контракта с главным тренером Зинедином Зиданом потеряет около 80 миллионов евро.

Общество За поддержавшего ЛГБТ российского студента вступились в Минобрнауки Ранее проректор УрГЭУ по социальной работе Роман Краснов заявил, что вуз не планирует отчислять студента, который состоит в сообществе в соцсети, поддерживающем ЛГБТ.

Происшествия На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.

Армия и оружие Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Идлибу Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» —Германии, Бельгии и Кувейта — по прекращению огня в сирийском Идлибе.

Шоу-бизнес Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек» Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.

Общество Родители просят не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку В письме отмечается, что многие родители не представляют, как их дети будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку.

Культура Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева Народная артистка СССР скончалась на 81-м году жизни. Примадонна оперной сцены родилась в Ленинграде в 1939 году.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Здоровье В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.

Происшествия В Ленобласти мать с двумя детьми насмерть отравились газом Стоит отметить, что три дня назад в Гатчине от отравления газом погибла женщина.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Армия и оружие Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".