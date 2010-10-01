Футбол

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в матчах Лиги Европы

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
9′
Кевен Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября. "Краснодар" всухую проиграл "Базелю", пропустив пять безответных мячей в игре на стадионе Санкт-Якоб Парк — 0:5.
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